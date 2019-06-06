Накануне своей отставки пока ещё действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула России ультиматум, призвав Москву изменить своё агрессивное поведение. Позицию главы британского Кабмина озвучил её пресс-секретарь, по словам которого отношения между Москвой и Лондоном могут измениться, если только сама Россия поменяется.

«Очень агрессивная, а главное дестабилизирующая активность РФ подрывает все её попытки стать ответственным партнёром», – цитирует помощника Мэй агентство Reuters.

При этом пресс-секретарь премьер-министра Великобритании подчеркнул, что Соединённое Королевство будет продолжать сотрудничать с Россией, прежде всего в вопросах международной безопасности.

«Но повторю то, что неоднократно давала понять Тереза Мэй: российско-британские отношения могут измениться в лучшую сторону, но только при одном условии – Россия должна изменить свое поведение», – резюмировал пресс-секретарь главы Кабмина Великобритании.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально сложит с себя полномочия председателя Консервативной партии и покинет пост премьер-министра.