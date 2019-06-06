Цена на нефть упала ниже психологической отметки

Цены на нефть после обвала 5 июня, показывают сегодня слабую положительную динамику, сообщает «Финмаркет». Падение было вызвано скачком запасов топлива в США.

По состоянию на 8:33 по московскому времени августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросла на $0,07, достигнув показателя в $51,75 за баррель. Нефть WTI также повысилась в цене на 0,11 до $60,74, не преодолев при этом психологическую отметку в $61.

Опубликованная накануне статистика от Минэнерго США показала, что за океаном одновременно выросли запасы сырой нефти, бензина и нефтепродуктов, рассказал старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Запасы всего сырья выросли в общей сложности на 14,55 млн баррелей, что представляется весьма неблагоприятным фактором, говорится в обзоре эксперта. Предположительно, сырье сегодня будет торговаться в диапазоне $59,6-60,8 за баррель.