Вход/Регистрация Подписка

Трамп выдвинул новые обвинения против Пекина и Москвы

Москва, 06.06.2019

Главными мировыми «загрязнителями» воздуха и воды являются Россия и Китай, также активно им в этом «помогает» Индия, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с британским принцем Чарльзом, на которой обсуждалось глобальное потепление. При этом в США самая чистая природа, заявил американский глава. Его слова цитирует The Guardian.

СМИ сообщает, что встреча планировалась продолжительностью 15 минут, а продлилась полтора часа. В течение всего этого времени британец пытался убедить Трампа в опасностях глобального потепления. В целом президент США согласился с доводами принца, но выразил уверенность, что США нет необходимости вкладывать больше средств в борьбу с климатическими изменениями, поскольку природа в Соединенных Штатах одна из самых экологичных «по всем статистическим данным» и становится все лучше.

«Китай, Индия, Россия, многие другие страны — там плохой воздух, плохая вода, там окружающая среда загрязнена», - рассказал Трамп. Он утверждает, что в некоторых городах в этих странах «невозможно дышать».

На этом основании Трамп утверждает, что Китай, Россия и Индия должны вкладывать больше денег в защиту окружающей среды, поскольку «не выполняют своих обязательств».

Напомним, Трамп неоднократно высказывал недоверие в отношении фактов, которые указывают на глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    2. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама