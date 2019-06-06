Трамп выдвинул новые обвинения против Пекина и Москвы

Главными мировыми «загрязнителями» воздуха и воды являются Россия и Китай, также активно им в этом «помогает» Индия, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с британским принцем Чарльзом, на которой обсуждалось глобальное потепление. При этом в США самая чистая природа, заявил американский глава. Его слова цитирует The Guardian.

СМИ сообщает, что встреча планировалась продолжительностью 15 минут, а продлилась полтора часа. В течение всего этого времени британец пытался убедить Трампа в опасностях глобального потепления. В целом президент США согласился с доводами принца, но выразил уверенность, что США нет необходимости вкладывать больше средств в борьбу с климатическими изменениями, поскольку природа в Соединенных Штатах одна из самых экологичных «по всем статистическим данным» и становится все лучше.

«Китай, Индия, Россия, многие другие страны — там плохой воздух, плохая вода, там окружающая среда загрязнена», - рассказал Трамп. Он утверждает, что в некоторых городах в этих странах «невозможно дышать».

На этом основании Трамп утверждает, что Китай, Россия и Индия должны вкладывать больше денег в защиту окружающей среды, поскольку «не выполняют своих обязательств».

Напомним, Трамп неоднократно высказывал недоверие в отношении фактов, которые указывают на глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».