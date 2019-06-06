Орешкин рассказал о потерях доллара на мировом рынке

Как рассказал на полях Петербургского международного экономического форума глава Минэконразвития РФ Максим Орешкин, доллар «постепенно и неизбежно» теряет свою долю на мировом рынке и на его место приходит евро.

По словам чиновника, Центробанк за период с июня 2017-го по июнь 2018-го снизил долю доллара в международных резервах на 21%, увеличив при этом долю евро.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум, который продлиться до 8 июня. Подписание первого соглашения пройдет раньше церемонии открытия, запланированной на 13 00 по московскому времени. Будет подписан меморандум о сотрудничестве между правительствами, фондами, банками и министерствами.

На мероприятии ожидается приезд российского президента Владимира Путина, который проведет на форуме два рабочих дня. Сегодня, 6 июня, у российского лидера запланирована встреча с иностранными инвесторами. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии.