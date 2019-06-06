Порошенко пришел в «ужас» от решений Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг критике готовность украинского главы Владимира Зеленского снять экономическую блокаду с Донецкой и Луганской областей, сообщает «Российский Диалог». Об этом Порошенко пишет на своей странице в соцсети Facebook.

В своем сообщении он напомнил, что решение о блокаде Донбасса и Луганской области было принято после того, как в республиках национализировали украинские предприятия.

Как считает Порошенко, подобные решения властей ставят Украину «на колени». Экс-политик заверил в своем сообщении, что его администрация не имела ничего против восстановления с регионами экономических связей, но только после установления режима прекращения огня, а также возвращения национализированных предприятий собственникам Украины.

Порошенко в своем сообщении потребовал, чтобы Зеленский публично объяснил свои планы относительно планов по снятию экономической блокады. По его заявлению, «реализация российского сценария в Донбассе - это предательство национальных интересов».