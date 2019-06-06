Пресс-секретарь Порошенко договорился до повестки

Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) для допроса. Об этом сообщил бывший заместитель руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Сам Портнов был жертвой многочисленных расследований при каденции Порошенко и считает, что эти дела были политически мотивированными. Недавно Портнов вернулся на Украину и подает многочисленные заявления в правоохранительные органы о преступлениях совершенных Петром Порошенко.

По информации Портнова ГБР вызвало Цеголко по делу о хищении оргтехники из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности Украины (СНБО). Ранее новый секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видео, на котором показал стены с выкорчеванными мониторами и пустые полки, где ранее стояли системные блоки с секретной информацией.

Вчера Цеголко отличился тем, что обвинил президента Украины Владимира Зеленского о краже части речи Петра Порошенко с тезисом «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». В ответ администрация Зеленского обвинила Порошенко в том, что он подкупил сотрудников МИДа Украины и украл речь Зеленского, которую готовили дипломаты.