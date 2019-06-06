У Зеленского заявили, что Порошенко сам украл речь

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политике Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности фрагментов выступлений Зеленского на брифинге с Дональдом Туском и Петра Порошенко на выступлении съезда его партии «Европейская Солидарность» - сообщает официальный сайт президента Украины.

Речь идет о фрагменте речи Зеленского: «Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве». Ранее аналогичный текст произнес Петр Порошенко.

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили текст для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжала работать на Петра Порошенко» - объясняет сайт президента Украины.