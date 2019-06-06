Курс доллара: рубль бросили в новую игру

Курс доллара в среду вырос на 20 копеек - до 65,37 рубля, курс евро вырос на 8 копеек - 73,38 рубля.

При этом аналитики отмечают, что рубль остается очень резистентным к падению нефти, которая падала уже ниже 60 долларов. Курс доллара к рублю на этой неделе практически не реагировал на обвал нефтяных котировок.

Дело в том, объясняют аналитики, что российская валюта оказалась под влиянием нового фактора, который ранее имел периферийное значение, а сейчас вышел на первые роли.

Этот фактор определяется мощным ралли на российском фондовом рынке. На этом фоне вчерашнее анонсирование увеличения покупок валюты Минфином в июне не сильно расстроило трейдеров.

Иностранцам, чтобы купить российские акции, номинированные в рублях, приходится приобретать рубли. После покорения отметки 1300 у РТС обозначилась новая амбициозная цель — 1400.

Впрочем, волатильность на рынке летом может увеличиться.

Уже в июне аналитики ожидают старт "дивидендных" качелей, когда на рынок хлынут рубли, а затем произойдет масштабная конвертация рублевой массы в валюту.

Позитивом для рубля выступают также резко выросшие ожидания снижения в этом году ставок ФРС.

Учитывая все эти факторы, рубль будет оставаться устойчивым в ближайшие дни, оставаяся в коридоре 65-66 рубля.