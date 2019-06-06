Названо новое оптимальное число шагов в день

Исследователи Гарвардской медицинской школы определили, сколько шагов в день необходимо делать человеку, чтобы оставаться здоровым и сократить риски преждевременной смерти. Об этом сообщает news.harvard.edu.

В течение 4 лет ученые наблюдали за 16,5 тыс. женщин в возрасте от 62 до 101 года. Испытуемые ежедневно использовали трекеры для измерения числа шагов и скорости ходьбы. К тому же, участницы эксперимента детально информировали исследователей о своем образе жизни, диете и имеющихся болезнях.

До финала исследовательского проекта не дожили 504 человека. Анализ данных показал, что наиболее высокая смертность наблюдалась в группе, где добровольцы ежедневно делали менее 2,2 тыс. шагов.

В группе, где женщины проделывали 4,4 тыс. шагов, показатели здоровья были выше. Однако наименее низкий уровень рисков смертности наблюдался в группе людей, проходивших ежедневно по 7,5 тыс. шагов.

Причем у людей, которые достигали 10 тыс. шагов в день, каких-то принципиальных различий от предыдущей группы не небыло зафиксировано.

Исследователи пришли к выводу, что оптимальное количество шагов для снижения риска смертности составляет около 7,5 тыс.