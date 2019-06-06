Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль

Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Регулярная прибыль (чистая прибыль без учета влияния неповторяющихся доходов и расходов, а также инвестиций в проект «Халва») увеличилась до 5,9 млрд рублей (в первом квартале 2018 года регулярная прибыль составила 4,3 млрд рублей). Капитал банка в первом квартале вырос на 2%, до 116 млрд рублей.

У группы Совкомбанка высокие показатели капитализации: коэффициент достаточности капитала по нормативу H1.0 ЦБ РФ на конец первого квартала 2019 года составлял 12%. В сообщении ПАО «Совкомбанк», говорится что чистый процентный доход в первом квартале 2019 года вырос на 53% и составил 13,3 млрд рублей, объем кредитов увеличился на 0,2%, до 543 млрд рублей, а средства на счетах клиентов — на 8%, до 647 млрд рублей (на конец 2018 года было 599 млрд рублей). Учитывая сильную отчетность банка, 3 июня 2019 года Fitch Ratings изменил прогноз по рейтингу Совкомбанка на позитивный. Повышение прогноза по долгосрочным рейтингам Совкомбанка, по мнению агентства, основано на положительной динамике ключевых финансовых показателей и уверенном росте доходов от регулярного бизнеса.

«Высокие показатели за первый квартал свидетельствуют о правильности управленческих решений, принятых нами за последние несколько лет. Уверенные результаты работы в очередной раз подтверждают гибкость и устойчивость нашей бизнес-модели, несмотря на острую конкуренцию с госбанками и иностранными банками», — сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.