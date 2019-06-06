NI: Россия приготовила «неприятный сюрприз для ВМС США»

Поставки новейшего стратегического бомбардировщика Ту-22М3М, созданного на основе Ту-22М3, который модернизирован пакетом М3М, в войска должны начаться в 2021 году. Как считает National Interest, Ту-22М3М станет очень неприятным сюрпризом для ВМС США.

Несмотря на буквы в названии, говорящие о модернизации уже существующего бомбардировщика, его вполне можно считать новой моделью. Например, в Ту-22М3М на 80% заменена авионика, что позволяет существенно улучшить навигацию, уровень автоматизации и технический уход за машиной. В новом бомбардировщике проведена интеграция навигационной системы «ГЛОНАСС», добавлен цифровой интерфейс, значительно переделана кабина и усовершенствована система радиоэлектронного подавления, отмечает издание.

Арсенал вооружений Ту-22М3М пополнился тремя новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32, которыми можно эффективно поражать и цели на берегу.

Эти и многие другие новации позволяют Ту-22М3М, по словам военного эксперта Дмитрия Корнева, занять уникальное положение самолета, способного выполнять как стратегические, так и операционно-тактические задачи.

Ту-22М3М, уверен военный аналитик Юрий Кнутов, станет не только очень ценным добавлением к воздушной составляющей российской ядерной триады, но и главным оружием новой стратегии борьбы с американскими авианосными ударными группами.