Трамп резко повышает ставки в торговой войне с Китаем

Президент Трамп подбросил в огонь торговой войны с Китаем новые дрова. Он сообщил журналистам в ирландском аэропорту «Шаннон» по пути во Францию на празднование 75-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии, что в случае необходимости может поднять тарифы на товары из Китая еще на треть миллиарда долларов.

«На наших переговорах с Китаем происходит много интересного,- заявил американский лидер.- Посмотрим, что из этого получится… Я могу поднять ставки еще как минимум на 300 млрд долларов и я сделаю это в нужный момент».

При этом Трамп не сказал, какие товары попадут в «черный» список.

«Но я думаю, что Китай хочет заключить сделку,- продолжил Дональд Трамп.- И я считаю, что Мексика очень хочет заключить с нами сделку».

Переговоры между американской и китайской делегациями в начале мая, когда казалось, что до подписания соглашения остались считанные дни, неожиданно зашли в тупик. Результат известен – повышение тарифов на китайские товары на 200 млрд долларов и запрет для американских компаний сотрудничать с Huawei.

Пекин адекватно ответил тарифами на 60 млрд долларов и пригрозил созданием «черного» списка из американских компаний и физических лиц. Что же касается риторики, то она у китайских официальных лиц предельно жесткая.