Ученые рассказали, сколько необходимо делать шагов в день для долгой жизни

Ученые сообщают, что для долгой и активной жизни достаточно делать 4400 шагов день, а более ранние исследования, в которых утверждается, что в день обязательно совершать порядка 10 тысяч шагов, содержат весьма завышенные требования.

Новые исследованияпубликует Journal of the American Medical Association. Для эксперимента ученые пригласили 16 тысяч женщин в возрасте от 62 до 100 лет, предложив им совершать пешие прогулки, имея при себе приборы для фиксации двигательной активности. Наблюдения проводились в течение недели, повторяясь на протяжении четырех лет.

Ученые подтвердили, что для снижения риска внезапной смерти вдвое пожилым участницам эксперимента достаточно было делать 4400 шагов в день. Положительная тенденция росла пропорционально с двигательной активностью, останавливаясь на месте после рубежа в 7500 шагов. Далее никакой зависимости между ходьбой и долголетием уже не наблюдалось.

Авторы исследования предположили, что миф о десяти тысячах шагов в день появился после изобретения первых устройств-шагомеров в 1960-х годах, одна из популярных марок которых носила название «10 000 шагов».