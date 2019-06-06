Вход/Регистрация Подписка

Ученые рассказали, сколько необходимо делать шагов в день для долгой жизни

Москва, 06.06.2019

Ученые сообщают, что для долгой и активной жизни достаточно делать 4400 шагов день, а более ранние исследования, в которых утверждается, что в день обязательно совершать порядка 10 тысяч шагов, содержат весьма завышенные требования.

Новые исследованияпубликует Journal of the American Medical Association. Для эксперимента ученые пригласили 16 тысяч женщин в возрасте от 62 до 100 лет, предложив им совершать пешие прогулки, имея при себе приборы для фиксации двигательной активности. Наблюдения проводились в течение недели, повторяясь на протяжении четырех лет.

Ученые подтвердили, что для снижения риска внезапной смерти вдвое пожилым участницам эксперимента достаточно было делать 4400 шагов в день. Положительная тенденция росла пропорционально с двигательной активностью, останавливаясь на месте после рубежа в 7500 шагов. Далее никакой зависимости между ходьбой и долголетием уже не наблюдалось.

Авторы исследования предположили, что миф о десяти тысячах шагов в день появился после изобретения первых устройств-шагомеров в 1960-х годах, одна из популярных марок которых носила название «10 000 шагов».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    2. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама