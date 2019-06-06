Украину пока не объедешь

До конца года все нужно решить

И Россия, и Украина готовы к диалогу по газу. Только их понимание ситуации, похоже, по-прежнему кардинально отличается. Как передает РИА Новости, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия продлит договор с Украиной по транзиту газа только при соблюдении благоприятных коммерческих отношений. По его словам, подобное сотрудничество должно быть прагматичным и взаимовыгодным. Он отметил, что для этого необходимо установить приемлемые тарифы.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова к диалогу с Россией и может «включить в периметр переговоров новые судебные споры». Ранее Коболев выражал опасение, что Россия в 2020 году может приостановить использование украинской газотранспортной системы для поставок топлива в Европу, даже если «Северный поток — 2» не будет достроен в срок.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, очередная из них состоялась в Брюсселе в январе. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, Москва рассчитывает на то, что у киевских властей прагматичность возьмет верх над политическими спекуляциями.

Пора садиться

«Не думаю, что переговоры состоятся в ближайшие несколько месяцев. Сразу же после инаугурации у нового президента Украины обнаружилось желание, вопреки предвыборной риторике, продолжить линию предыдущего лидера по вопросам внешней политики. В целом подобный шаг достаточно очевиден и даже оправдан, учитывая настроения особо активной части населения и надежды на дальнейшую интеграцию в западный мир», – комментирует ситуацию эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Тем не менее, уверен аналитик, рано или поздно, украинскому правительству придется перестать заниматься популизмом и сесть за стол переговоров с более конструктивным настроем — времени на подписание договора остается все меньше. Разумеется, транзит через Украину не прекратится полностью: даже в случае открытия новых маршрутов потребность в данном маршруте сохранится, да и, например, одно из условий Германии, основного партнера по «Северному потоку», заключается в дальнейшем участии Киева в экспорте газа.

Для того чтобы украинская система была безубыточна, стране необходимо принимать не менее 40 млрд кубометров топлива; в настоящее объем не превышает 90 млрд кубометров, полагает Геннадий Николаев. Кроме того, Украине потребуется провести модернизацию ГТС, которая безнадежно устарела, а для этого правительству придется либо отключать внутренних потребителей на время ремонтных работ, либо прокладывать новые трубы — по самым скромным оценкам это может обойтись в 3 млрд долларов.

Новые маршруты дадут Москве мощности в 190 млрд кубометров, тогда как прогнозируемый спрос на газ в 2020 году составляет более 200 млрд кубометров. Таким образом, заключает эксперт, потребность в транзите через ГТС «Укртрансгаза» сохранится до тех пор, пока СПГ не займет большую долю на рынке. Однако гипотетический отказ России от использования украинского маршрута крайне негативно отразится на дефицитном бюджете Украины: доходы от транзита топлива приносят в бюджет порядка 3 млрд долларов ежегодно (около 8% от всех поступлений).

Закачали

Транзитный контракт будет заключен в любом случае, все высказывания заинтересованных сторон сейчас в той или иной степени носят форму торга относительно его условий, уверен, в свою очередь, директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. По его словам, даже несмотря на активное наращивание объемов поставок российского газа в странами Восточной и Центральной Европы, зависимыми от поставок с использованием украинской ГТС, формируемые ими запасы носят ограниченный характер. Просто в силу того, что поставляемое топливо нужно где-то хранить, а это и дорого, и вместимость хранилищ ограничена.

Как напоминает аналитик, в январе-апреле Газпром активно наращивал поставки в несколько европейских стран, в частности в Словакию экспорт вырос на 15,7% к уровням 2018 года, в Австрию — на 20,5%, в Чехию — на 40,3%, в Венгрию — на 42,5%. Все эти страны, за исключением Австрии, не смогут оперативно заместить выпадающие в результате отказа от украинской ГТС объемы поставок даже после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Кроме них, так же пострадают Хорватия и Румыния.

Транзит не стоит выделки

Высокие риски топливо-энергетического кризиса, которые формирует противостояние Москвы и Киева в вопросе о поставках и транзите природного газа в ЕС оцениваются совершенно здраво, уверен Александр Пахомо. Этим активно пользуются Нафтогаз и украинские власти, указывая на необходимость привлечения европейских инвестиций в развитие и модернизацию мощностей газотранспортной системы.

Для Киева это выглядит, как беспроигрышная ситуация: значительная часть Восточной и Центральной Европы, а кроме того, страны Балканского полуострова исторически зависимы от поставок российского газа по территории Украины. При этом, у самой Украины сейчас просто нет свободных денег для того, чтобы вкладывать их в развитие ГТС, хотя она нужна и ей самой для снабжения внутреннего рынка.

Наличие концессионеров-инвесторов из Европы позволило бы подключать к любому газовому спору Брюссель, что в теории может усилить позиции в ситуациях торга, аналогичных той, которая развивается сейчас.

Но для ЕС, уверен Александр Пахомов, такое предложение Украины выглядит куда менее привлекательным, учитывая традиционно высокие риски возникновения новых споров между Москвой и Киевом, Газпромом и Нафтогазом, в которых придется участвовать, защищая европейские инвестиции. Да и не генерирует ГТС Украины такого объема выручки, чтобы обеспечить малые сроки окупаемости инвестиций, а если учесть перспективы снижения объемов прокачки после введения в эксплуатацию Турецкого и «Северного Потока — 2», то маржинальность бизнеса на транзите через Украину и вовсе остается под вопросом.