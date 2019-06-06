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В Индии потерпело неудачу испытание крылатой ракеты

Москва, 06.06.2019

Как сообщают индийские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Минобороны страны, испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, проводившиеся в штате Одиша, потерпели неудачу.

«Испытания не привели к желаемому результату», - говорится в сообщении военного ведомства. При начале испытаний на полигоне военные зафиксировали сигнал об отказе ракеты после серии пусков, которые ранее прошли успешно, сообщает Indian Express. Ранее ракета была испытана на суше, на воде и в воздухе.

Сразу после запуска с полигона Чандипур ракета отклонилась от траектории и упала в море на расстоянии примерно 10 км от точки пуска. После произошедшего была создана комиссия по расследованию инцидента, которая не выявила каких-то конкретных проблем с ракетой.

Как заявил один из представителей комиссии, в настоящий момент изучение нескольких параметров продолжается, а всеми выводами комиссия поделится позже.

Напомним, в мае Дели сообщили, что у страны появились новые крылатые ракеты «БраМос», которые готовы поступить на вооружение 40 самолетов Су-30МКИ.

Ранее появилась информация, что армия Индии проводит с Россией переговоры на предмет покупки различного оружия и боеприпасов. В Минобороны страны заявили, что вооружение России необходимо Дели для преодоления возникшего дефицита, а также обеспечения оперативной готовности вдоль беспокойной границы Индии с Пакистаном.

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