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В Москве прошла III Всероссийская Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование»

Москва, 06.06.2019
30 мая в Deworkacy Полянка состоялось самое масштабное событие в сфере образования, III Всероссийская Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование».
  • В Москве прошла III Всероссийская Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование»

Состояние образования в России является предметом оживленных общественных дискуссий. Сама данная сфера на протяжении как минимум последних трех десятилетий является объектом постоянного реформирования, что вовсе не всегда способствует положительным результатам.

Открытием мероприятия послужила Конференция "Эффективное образование будущего", где прошло обсуждение самых актуальных тем развития партнерства, обмен опытом и успешными практиками.

Модераторами конференции были: руководитель национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства - Диана Гуц, автор и ведущий ТВ программы о технологиях и предпринимательстве "Технократия" - Руслан Бондаренко, бизнес-тренер, эксперт по нетворкингу - Алексей Бабушкин.

Между секциями была организована нетворкинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, менеджер по управлению изменениями, организационный консультант, бизнес-тренер, автор книги "Золотой персонал", рассказала, как увеличить эффективность сотрудников.

Директор НП ДПО ЦПК "Русская Школа Управления" Анастасия Боровская, поделилась успехом своего проекта: "Приятно осознавать, что вновь стали лауреатом премии. Благодарим экспертный совет за доверие! Планируем и дальше поддерживать высокие стандарты качества бизнес-образования".

Завершением дня стала Торжественная Церемония Награждения Лауреатов Премии "Эффективное образование", где были награждены лучшие практики в сфере образования. Ведущим церемонии награждения в этом году стал российский актер, телеведущий – Виктор Логинов.

Церемонию награждения открыл музыкальный номер в исполнении певицы, актрисы, специального гостя фестиваля "Блюз без границ" и фестиваля «Белая трость» фонда Дианы Гурцкой – певица Дарина.

В этом году всего было прислано по адресу оргкомитета порядка 200 заявок от компаний-участников.

Лауреатами Премии "Эффективное образование" стали: ПАО "Газпром нефть", СПАО "Ингосстрах", Академия "Ростех", СИБУР, ПАО "НЛМК", CAPITAL GROUP, АО "АНКОР", АО "СОГАЗ", Deworkacy, НОЧУ "Британская Международная школа", ООО "Business Relations", ООО ФинИст, АНО ДПО "Сити Бизнес Скул", Институт "МИРБИС",  НП ДПО ЦПК "Русская школа управления", Языковой центр "СВОБОДА СЛОВА".

"Эффективное образование" – это премия, которая создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.

Организатор – Фонд "Социальные проекты".

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