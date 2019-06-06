В России озвучили условие возвращения Крыма Украине

Киев сможет вернуть себе Крым только после вхождения Украины в состав России, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН.По его словам, это самый короткий путь. Сам полуостров останется в составе России навечно, «как и столетиями до этого».

«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад», — сообщил Цеков.

Помимо этого сенатор посоветовал Киеву улучшать отношения с Москвой, а не идти на конфронтацию, только в это случае у Украины есть шанс выглядеть в глазах всего мира «цивилизованным и нормальным государством».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский собирался обсудить «Стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма» с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель 4 июня. Позже представитель МИД Мария Захарова заявила, что вхождение Крыма в состав России принималось по итогам всенародного референдума в 2014 года. Это решение окончательное и пересматриваться не будет.

Российские президент Владимир Путин также неоднократно заявлял, что вопрос по Крыму закрыт окончательно.