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Врачи назвали самые полезные ягоды

Москва, 06.06.2019

Самыми полезными ягодами, содержащими наибольшее количество веществ, активирующих работу важных ферментов в организме, оказались черника и голубика. Эти ягоды также признаны самыми богатыми флавоноидами.

При этом врачи сообщают, что самыми экологически чистыми ягодами признаны голубика и брусника, поскольку они выращиваются без применения вредных  химических удобрений, рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко. Он добавил, что все плохо культивируемые  ягоды являются наиболее полезными.

«Например, клубника сейчас массово производится и в погоне за урожаями страдает ее качество», - рассказал врач.

Он добавил, что искусственно выращенная ягода может хорошо выглядеть и пахнуть, но по своему химическому составу отличаться от ягоды, которая выросла в природной среде.

В свою очередь кандидат медицинских наук врач Елена Ливанцова поддержала своего коллегу, заявив, что полезная ягода обязательно должна содержать в своем составе  фолиевую кислоту, магний, медь и витамин С. Регулярное употребление таких плодов отлично поддерживает сердце и нервную систему.

Ливанцова сообщила, что такие ягоды полезны и диабетикам, поскольку после их употребления не наблюдается пикового повышения сахара в крови.

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