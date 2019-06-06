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Прокуратура Украины добралась до Ющенко

Москва, 06.06.2019
  • Прокуратура Украины добралась до Ющенко

Денис Соловых/ТАСС

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-президенту Украины Виктору Ющенко по части 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Подозрение предъявлено в рамках  расследования дела о выводе другим экс-президентом Украины – Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» из государственной собственности. «Межигорье» - это государственная резиденция, построенная под Киевом в 1935 году и приватизированная Януковичем в 2007 году.   

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко – тот самый, который в обнародовал компромат на руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, за что был причислен к лику «врагов США» адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. 

«Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из Государственного управление делами Украины  в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия «Недра Украины», а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай» - объяснил схему хищения Лещенко.  

Позже бывшая глава пресс-службы прокуратуры города Киева Алена Яхно в своем Facebook выложила фото документа о вручении подозрения Ющенко. Активность украинских правоохранительных органов, которые годами получали зарплату и взятки, не расследуя при этом  резонансных дел, легко понять. Новый президент Украины Владимир Зеленский публично потребовал от них результатов в самые короткие сроки и силовикам приходится стараться в надежде на прощение их собственных грехов. 

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