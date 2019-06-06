Зеленский принял решение по петиции о своей отставке

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, размещенная на сайте главы государства, собрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом. В ответе были изложены перечисленные в Конституции четыре основания для прекращения полномочий президента – отставка, невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмент и смерть. Далее Зеленский подробно прошелся по всем этим пунктам.

«Я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержали мою кандидатуру» - ответил Зеленский на по поводу первого пункта.

По поводу здоровья Зеленский заявил: «я, разумеется, устаю, но в целом чувствую себя неплохо». Однако пожаловался на «старый офис с призраками коммунизма в шкафах». Таким образом, подытожил Зеленский, он не может покинуть должность по 1, 2 и 4 пункту по объективным причинам.

Что касается импичмента, то Зеленский попросил Верховную Раду побыстрее принять поданный им законопроект. Однако просьба немного запоздала – не рассмотрев законопроект Зеленского, депутаты приняли сегодня свою версию закона об импичменте президента.