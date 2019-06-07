Билет на поезд в беспроцентную рассрочку

Совкомбанк и Федеральная пассажирская компания в пятницу 7 июня заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Оно будет строиться на долгосрочной и взаимной экономической заинтересованности. Соглашение предусматривает взаимное размещение информации об услугах на имеющихся информационных ресурсах, проведение совместных мероприятий, а также создание специальных условий для внедрения разработанных продуктов и сервисов. В рамках документа планируется совместными усилиями расширять возможности обслуживания как клиентов банка, так и пассажиров Федеральной пассажирской компании.

Прежде всего, обширной и активно растущей аудитории клиентов Совкомбанка планируется предоставить возможность покупать проездные документы на поезда формирования АО ФПК в рассрочку по карте «Халва». Подписание меморандума состоялось в ходе работы Петербургского международного экономического форума.