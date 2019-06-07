Бизнес обсудил технологии на Synergy Management Camp в Марокко

Но эти четыре дня на берегу океана они провели вовсе не в праздности и неге. На двух сессиях, круглых столах и мастер-классах экспертов они обсуждали, как выживать и развиваться в современном мире.

По данным исследования ВШЭ, российские компании находятся на 31-ом месте из 33-ти по уровню цифровизации. Если срочно не использовать возможности ИТ для оптимизации издержек или даже изменения бизнес-моделей, то можно остаться за бортом рынка. Стремительное ускорение изменений под воздействием технологий больше не позволяет плыть по течению. Надо быть готовым броситься в пучину и в нужный момент оседлать правильную волну. А для этого надо не просто следить за трендами, но и отличать глубинные течения от мелких колебаний. Сделать это могут только профессионалы и практики, причем не каждый по-отдельности, а в результате обмена актуальной информацией и экспертных дискуссий. Для этого и придуман формат Кэмпа.

У государства же – свой интерес. Оно использует новые технологии, чтобы сделать прозрачными все процессы и структуру бизнеса и собрать побольше налогов. Если к вам пришли, то точно знают, что и где искать. «Скоро мы окажемся рыбками в прозрачном аквариуме», – говорит со сцены Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия», компании-организатора форума. Бизнес учится жить в этих условиях и отстаивать свою позицию, чтобы не дать чиновникам соблазн «перегнуть на местах». Кроме того, возникают возможности у киберпреступности, и компаниям надо предусмотреть эти риски, выстроив систему безопасности. Эти и другие вызовы со стороны внешней среды участники обсуждали в первый день форума.

Второй день Synergy Management Camp был посвящен оптимизации бизнес-процессов и сокращению издержек. На некоторые отрасли цифровизация оказывает колоссальное влияние, и поэтому для них очень остро стоит вопрос кардинального изменения бизнес-модели, иначе они рискуют проиграть конкурентам. Изменения происходят стремительно, и тому есть масса примеров. Далеко не все службы такси предвидели, насколько быстро роботы заменят диспетчеров. Многие из них вложили огромные средства в автоматизацию работы персонала и прогадали. Но даже в консервативных индустриях технологии кардинально меняют бизнес-процессы. В Германии железнодорожники оснастили датчиками тоннели, и в депо заранее знают, что надо чинить, потому что искусственный интеллект уже диагностировал неполадки.

Но чтобы компаниям грамотно использовать цифровые решения, им нужно иметь все необходимые ресурсы. Настаёт звёздный час всех бухгалтеров. Потому что речь идёт, прежде всего, об учёте данных. Их нужно собирать, правильно размечать и уже потом проводить анализ с целью наиболее выгодного использования – будь то оптимизация внутренних процессов компании, или же создание цифровых продуктов. Также для эффективного внедрения цифровых технологий в любой компании должен быть центр компетенций, состоящий из двух трех ключевых фигур и грамотного IT директора, который как наиболее компетентное лицо будет вместе с собственником заниматься разработкой стратегии. Проанализировав текущую ситуацию, эксперты Кэмпа выделили именно эти два инструмента.

Ежегодные выездные сессии Synergy Management Camp проходят уже не в первый раз и становятся площадкой для обмена опытом ведущих предпринимателей, экономистов и экспертов в области управления, информационных технологий, финансов, налогового законодательства и т.д. В результате такого всестороннего анализа и неограниченного количества индивидуальных консультаций от ведущих экспертов, участники Кэмпа получают уникальные прикладные решения, позволяющие удерживать лидирующие позиции на рынке. В следующем году масштабы мероприятия наверняка расширятся. Организатор форума, консалтинговая компания Synergy Management System, недавно объединилась с одним из флагманов корпорации, Школой Бизнеса «Синергия», чей бренд и получила объединенная компания.

«Это позволит нам достичь поистине синергетического эффекта. Образование станет более практико-ориентированным и актуальным, а консалтинг будет в курсе самых злободневных проблем компаний по всей стране», – говорит Александр Рагиня.

Что касается участников Кэмпа, то свои потребности они реализовали в полной мере. «На Кэмпе в Марокко мы действительно нашли достаточно партнеров, клиентов и компаний, которые нацелены на привлечение капитала и размещение денег. Плюс, нам есть чему научиться, так как здесь вполне профильный контент. Мы поговорили про макроэкономику, особенности привлечения капитала и выстраивания отношений с банками, налоговую практику, юридические риски и возможности их грамотного урегулирования. Это и есть главные вопросы, которые беспокоят владельцев и управленцев бизнеса в первую очередь. И, в целом, уровень экспертов достаточно высок, так что для меня Кэмп – это в первую очередь знак качества», – рассказывает генеральный директор, глава инвестиционного комитета ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Важным аспектом для участников является уровень организации форума. Основатель и руководитель сети многопрофильных центров современной anti-age медицины «GMT Clinic» Татьяна Талашкина делится позитивными впечатлениями: «Я уже не в первый раз сотрудничаю с компанией Synergy Management System, но на Кэмп поехала впервые и могу сказать, что впечатление очень приятное. Все на высшем уровне, начиная от организации и заканчивая смысловым наполнением форума. Здесь собрались топ-менеджеры, собственники и представители руководящего состава компаний, которые очень ценят четкость и организованность во всем. Время для нас бесценно, и здесь очень важно живое общение, так как большую часть времени мы проводим на работе и возможности найти где-то неформальное общение среди единомышленников практически нет. Такой формат позволяет нам оставаться в режиме решения деловых вопросов и в то же время немного оторваться от бытовой рутины и посмотреть, чем живут коллеги», -

«Здесь собрались люди из самых разных областей, актуальных для бизнес-сообщества. Уже с первой сессии стало понятно, что нас ожидает уникальный контент. Особенно меня заинтересовали блок про кибербезопасность и кейс одного из банков, представители которого раскрыли тему черных списков по результатам мониторинга ЦБ. Такой взгляд изнутри всегда очень интересен. Это место, куда обязательно должны приезжать руководители и собственники для того, чтобы получить ту информацию, которая может помочь им понять проблемы и болевые точки их компаний. Надо сказать, что здесь я встретил много наших клиентов. Это достаточно серьезный уровень, и калибр тех людей, которые сюда приезжают действительно впечатляет», – говорит партнер, руководитель налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Евгений Тимофеев.