Перед гильотиной бизнесу дали передышку

9 тысяч бумажных жертв

Как заявил в рамках ПМЭФ-19 вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, власти намерены предложить бизнесу своеобразный переходный период, пока в стране не заработает анонсированная Дмитрием Медведевым "регуляторная гильотина". "Мы сейчас обсуждаем так называемые правила переходного периода", — приводит ТАСС слова Чуйченко.

"Надо, конечно, стремиться к тому, что все, что мы делаем, до момента пока гильотина не вступит в силу, а это 1 января 2021 года, не должно дискредитировать идею и парадигму "регуляторной гильотины", которые направлены на то, что правила должны быть современные, понятные, разумные и эффективные", — сказал чиновник.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень указаний, согласно которым надзорные органы не должны допускать установления новых требований, ухудшающих регуляторные условия. Это требование распространяется на период реализации механизма регуляторной гильотины.

К сегодняшнему дню скопилось больше 9 тыс. нормативных актов, приписывающих разного рода требования к бизнесу, напоминает сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. И многие из них достались нам в наследство с советских времен, часть добавилась в перестройку. При этом и сами контролеры уже запутались, чем руководствоваться. В то же время излишнее внимание контролирующих органов влияет на отток бизнеса — крупного за границу, малого и среднего — в серую зону. Отсюда у нас стабильное место в топ-5 рейтинга крупнейших теневых экономик мира и стран-лидеров по оттоку долларовых миллионеров.

"Если мы хотим, чтобы бизнес в стране развивался, необходимо обеспечить ему четкие и логичные правила игры. Поэтому, перелопачивая все нынешние нормативно-правовые акты, которые прекратят свое действие уже через два года, необходимо во главу угла поставить более осмысленный подход", – говорит эксперт. По его мнению, в этом плане цифровая платформа для размещения жалоб на контролеров, создать которую поручил президент, — первый шаг в перестройке всей системы. Далее необходимо разработать четкие "гайдлайны", чтобы бизнес четко понимал, что именно от него потребуют, и мог спокойно подготовиться к плановым и неплановым проверкам.

Революция продолжается

Гильотина, как известно, была придумана во время Французской революции, став одним из её символов, напоминает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. И теперь регуляторная гильотина тоже означает попытку революционных изменений. Только речь, к счастью, идёт не о том, чтобы рубить головы. А об отсечении её безжалостным ножом старых, излишних норм и требований в регулировании бизнеса.

Это призвано стать действительно революцией, освобождающей предпринимательство от ига избыточных административных ограничений, несущей, как всякая революция, свободу новому и передовому. Например, для офисов регламентирована длина компьютерного шнура, необходимость подставки для ног, напоминает эксперт. Или вспомним ставшую мемом норму о высоте смеси яиц при приготовлении омлета в общепите.

Регуляторная гильотина должна ликвидировать в законодательстве "точки торможения", как это назвал Центр стратегических разработок (ЦСР), предложившей её использование в России. Опыт в мире есть – механизм успешно применялся в Великобритании, Мексике, Хорватии, Вьетнаме и др.

При всей позитивности замысла существует много важных моментов, которые нужно учесть. Необходимо отсекать именно и только избыточные нормы. Оставляя реально нужные требования для безопасности, качества, сохранения технологий и пр.

Кроме того, добавляет Марк Гойхман, здесь нужна недюжинная воля и поддержка организаторов. Ведь ведомства, контрольно-надзорные органы в большинстве случаев заинтересованы в сохранении прежних норм, дающих им обширное поле для сохранения своей сверхзначимости и коррупционных возможностей. Будет ли реформа действенной или, в обычаях российской практики, сведётся лишь к словам – покажут только время и реальные дела.