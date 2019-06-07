Bloomberg: Зеленскому будет сложно выполнить предвыборные обещания

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который обещал избирателям «разобраться» со старыми коррупционными элитами, столкнулся с серьезным противником. Его работу фактически саботирует Рада, состоящая в основном из этих самых старых элит. И выполнить свои предвыбоные обещания Зеленскому будет сложно, пишет Bloomberg.

Украина по Конституции является парламентско-президентской республикой. Это значит, что для нормальной работы главе государства необходима поддержка законодателей. Однако ее-то у него как раз и нет, потому что в нынешнем составе Рады, дорабатывающем последний месяц перед досрочными выборами, у него сторонников нет, говорится в статье агентства.

Парламент всячески мешает Владимиру Зеленскому расставить новых людей на ключевые посты в правительстве и провести ряд законов, направленных на борьбу с коррупцией. Законодатели, например, отказались утверждать отставки премьер-министра, министров иностранных дел и обороны. Они отказались даже ставить на голосование предложение президента Зеленского восстановить отмененный экс-президентом Порошенко закон, согласно которому чиновники обязаны раскрывать источники своих доходов.