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Бундесбанк резко понизил прогноз по росту ВВП Германии

Москва, 07.06.2019
#Германия
  • Бундесбанк резко понизил прогноз по росту ВВП Германии

DPA/TASS

Аналитики главного немецкого банка - Bundesbank откорректировали в сторону уменьшения прогноз по развитию экономики ФРГ. Прогноз получился неутешительный – крупнейшие компании первой экономики Европы во второй половине года будут работать в условиях слабого спроса на свою продукцию, сообщает Reuters.

Создалась парадоксальная ситуация. Многие годы Германия была экономическим локомотивом континента, а сейчас она, напротив, тормозит развитие еврозоны и не дает ей выйти из затянувшегося кризиса.

6 июня ЕЦБ принял решение не повышать процентную ставку. В штаб-квартире главного европейского банка заявили, что могут еще больше ее снизить или вновь запустить программу покупки активов для того, чтобы разогнать экономику зоны единой валюты.

По мнению аналитиков Bundesbank, темпы роста немецкой экономики в текущем году не превысят 0,6%. Этот прогноз значительно ниже предыдущего. В декабре 2018 г. экономисты банка прогнозировали рост ВВП в 1,6%. Понижен прогноз по росту экономики и на следующий год: 1,2% сейчас и 1,6% в декабре.

«В немецкой экономике наблюдается существенное остывание,- говорится в корректировочной записке банка, составляемой дважды в год.- Это происходит главным образом благодаря замедлению развития промышленности вследствие замедления роста экспорта».

Bundesbank не ожидает продолжительного спада, но риски сохраняются. Не изменился прогноз по инфляции. Он остался на прежнем уровне – 1,4%. Однако из-за слабого роста ее рост тоже замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом. Так, рост инфляции в 2020 г. ожидается на уровне 1,5%, хотя в декабре прогнозировались 1,8%. Оба прогноза существенно ниже задачи, поставленной ЕЦБ – 2%.

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