ГПУ возбудила уголовное дело за призывы о снятии блокады с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко размести в своем Facebook видеообращение.

«Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями. Еще одно дело – по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции. И еще одно дело: по факту государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины» - заявил Луценко.

Хотя генпрокурор не назвал подозреваемых, нетрудно догадаться что речь идет о главе делегации Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе, экс-президенте Украины Леониде Кучме. На переговорах в Минске обсуждалась идея снятия блокады с ДНР и ЛНР и возможный запрет украинской армии вести огонь, даже ответный. Стать обвиняемым имеет шанс и действующий президент Украины Владимир Зеленский, если выясниться, что он дал такие инструкции Кучме.

Активность Луценко, объясняется сегодняшним заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука, заявившего о намерении Зеленского внести в парламент представление на увольнение генпрокурора. Планы Луценко, рассчитывавшего удержаться в должности при Зеленском, рухнули и коварный прокурор принялся мстить Зеленскому.