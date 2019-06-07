«Дочки» «Россетей» получат единый бренд

Компания «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга. Ребрендинг был анонсирован на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 (ПМЭФ-2019). С июня этого года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

«Группа “Россети” работает в 80 субъектах федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру — это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране», — подчеркнул глава «Россетей» Павел Ливинский.

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное советом директоров компании 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.