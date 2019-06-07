Курс доллара испытывает нервы

Курс доллара остановил падение перед пятничными данными по рынку труда. Тем не менее, заканчивающаяся неделя рискует стать для американской валюты худшей с начала 2019 года. И как отмечает Рейтер, долларовым быкам сегодня нужно готовиться к испытанию нервов на прочность.

К концу недели торгуется на отметке 97,042 по отношению к корзине шести главных валют, что на 0,3% выше двухмесячного минимума 96,749, зафиксированного в среду, 5 июня. Индекс потерял 0,72% за неделю, что является худшим показателем после 15 марта, когда снижение было 0,73%. Однако сегодня потери доллара после публикации данных по рынку труда могут возрасти.