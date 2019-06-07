Курс доллара испытывает нервы

Курс доллара остановил падение перед пятничными данными по рынку труда. Тем не менее, заканчивающаяся неделя рискует стать для американской валюты худшей с начала 2019 года. И как отмечает Рейтер, долларовым быкам сегодня нужно готовиться к испытанию нервов на прочность.
К концу недели торгуется на отметке 97,042 по отношению к корзине шести главных валют, что на 0,3% выше двухмесячного минимума 96,749, зафиксированного в среду, 5 июня. Индекс потерял 0,72% за неделю, что является худшим показателем после 15 марта, когда снижение было 0,73%. Однако сегодня потери доллара после публикации данных по рынку труда могут возрасти.
О том, что рост числа рабочих мест в Америке замедляется, известно уже со среды, когда вышел ADP Национальный отчет о занятости населения. В мае численность негосударственных служащих увеличилась всего лишь на 27 тыс. человек. Это худший показатель более чем за девять лет.
Что касается доллара США, то он в последние недели находился под сильным давлением растущих ожиданий понижения ФРС процентной ставки, а также обострением торговой войны между США и КНР. Ожидаются с вероятностью более 50% два понижения на 0,25% в июле и до конца года. Что касается торговых войн, то все с тревогой ждут результатов переговоров американцев с китайцами и мексиканцами.
Тем временем курс доллара в пятницу к 11.50 мск прибавил 6 копеек - 65,14 руб., курс евро подорожал на 3 копейки - 73,36 рубля.