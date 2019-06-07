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Джаз в летний день

Москва, 07.06.2019
Темперамент, харизма, виртуозное исполнение… и потрясающее чувство юмора: он по-прежнему искренне уверяет, что свой первый конкурс Чайковского выиграл только потому, что смотрел чемпионат мира по футболу вместо того, чтобы слушать конкурентов. Денис Мацуев.
#Культура
  • Джаз в летний день

Пианист считает, что первыми его способности заметили родители (сами музыканты, педагоги). «Они пошли на беспрецедентные жертвы ради меня, - рассказывал Мацуев, - всё бросили, переехали из Иркутска в Москву, чтобы жить со мной в однокомнатной квартире... Я считаю, что 90% моего успеха – это их заслуга». Вот так из музыкальной семьи он почти сразу шагнул на встречу широкой известности, которая теперь стала мировой.

В завершении концертного сезона 14 июня в Государственном Кремлёвском Дворце вновь состоится невероятный праздник музыки и ритма. Денис Мацуев пригласил своих друзей, ведущих джазовых музыкантов страны, а также молодое, но не менее яркое поколение звёздочек – ведь являясь постоянными членом жюри телепроекта «Синяя птица», он с исключительной точностью находит юные дарования, которые уже могут составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на большую сцену. Специальный гость концерта американская соул-дива Шенда Рул – певица, композитор, поэтесса и актриса. Это будет вечер неожиданных дуэтов и трио, неординарных сочетаний ритмов и гармоний и, конечно, головокружительных джазовых импровизаций.

"Джаз в кругу друзей. Vol 2"

Денис Мацуев (фортепиано)

Шенда Рул (вокал) / США

Айдар Гайнуллин (баян)

Аркадий Шилклопер (валторна)

Андрей Иванов (контрабас)

Александр Зингер (ударные)

Софья Тюрина (саксофон)

Анастасия Тюрина (балалайка)

Даниил Гулевич (ударные)

Ярослава Симонова (вокал)

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