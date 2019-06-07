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Эксперт объяснил, почему Путин «напрягал» западных журналистов на ПЭМФ

Москва, 07.06.2019

Западных журналистов «напрягает» беспрецедентная открытость российского президента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал политолог Дмитрий Куликов. Из-за этого представителям ведущих мировых СМИ было сложно с российским лидером в ходе общения.

«Руководители агентств определенным образом напрягаются, поскольку считают, что политику, который идет на пресс-конференцию или на серьезное интервью, сложно», -арассказал Куликов.

А на самом деле было сложно западным журналистам, уверен политолог. Как сообщил глава Associated Press Гэри Прюитта, пресс-конференция с Путиным была «экстраординарной», поскольку представители западной прессы не привыкли к столь свободному формату общения с лидерами своих государств.

«Журналистам было сложно идти на такой разговор», - считает политолог. При этом он уверен, что степень открытости российского президента намного выше, чем у его западных коллег, которые предпочитают не идти на подобные диалоги.

 «Уровень свободы слова и демократии, таков, что ни один руководитель западной страны-оплота демократии, близко к этому не подходит и не подползает даже», - подытожил Куликов.

Напомним, в настоящее время в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, на который съехались ведущие российские политики, а также крупнейшие инвесторы со всего мира. В работе съезда принимает участие и президент России Владимир Путин. Он проведет на съезде два полноценных рабочих дня.

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