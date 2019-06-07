Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара

Тропический зной, накрывший большую часть Русской равнины, уже привёл к многочисленным климатическим рекордам, которые были установлены сразу в нескольких городах страны.

В частности, температурные рекорды для первой декады июня уже побиты в Новгороде Великом, Пскове, Санкт-Петербурге и Москве. На очереди Ярославль, Ростов Великий, Кострома, Суздаль, Владимир. Здесь в ближайшие дни специалисты Гисметео прогнозируют аномальные плюс 31-32.

И это в тени, на солнце же страшная жара, которая проверяет на испытание жителей практически всей Европейской России, нагревает воздух до более высоких показателей – под прямыми лучами небесного светила фиксируются фантастические для начала первого летнего месяца плюс 45-47. Сама же поверхность земли превращается в адскую сковородку.

Гиметео. Прогноз погоды в Москве и Петербурге на 10 дней

По прогнозу погоды Гисметео, жителям двух российских столиц терпеть жару осталось недолго. Мощный циклон уже начал своё формирование в Скандинавии и на следующей неделе ворвётся в Европейскую часть страны, принеся с собой холодные воздушные массы, которые столкнувшись с тёплым фронтом приведут к климатическую взрыву из-за чего на Русскую равнину обрушатся сильные ливни, возможен град, усиление ветра и грозовые раскаты. При этом температурный фон резко поменяется, столбики термометров поползут вниз, принеся долгожданную, освежающую прохладу.

По прогнозу синоптиков, фронтальная облачность доберётся до границ Ленинградской области вечером в воскресенье. Ожидаются осадки и плюс 24. Ночью похолодает до 12 выше нуля. В понедельник, 10 июня дожди не прогнозируются, зато температура воздуха будет очень комфортной - 20-21. В последующие 7 дней сохранится переменная облачность, периодически будут выпадать осадки, местами сильные. Средняя температура составит 19-20. В следующие выходные в городе на Неве возможны ливневые дожди.

В Москве субтропическая жара продержится чуть дольше. Несмотря на то, что уже к утру понедельника грозовые облака доберутся до столичного региона, что приведёт к выпадению осадков довольно высокой интенсивности, на температурных показателях это сильно не отразится. По прогнозу Гисметео, в первый день следующей недели ожидается плюс 28-29. Летний зной сохранится также во вторник, 11 июня и в среду, 12 июня (плюс 29-30). Скандинавский циклон с дождями, грозами и шквалистым ветром должен прийти в Москву в ночь с четверга, 13 июня на пятницу, 14 июня. После полуночи синоптики прогнозируют 14-16 градусов, днём в пятницу 24-26, дожди и грозы.

К выходным, по прогнозу синоптиков, может похолодать до плюс 21-23 днём и 11-13 – ночью. Впрочем, если направление циклона изменится, то тёплые воздушные массы вновь сумеют накрыть территорию столичного региона и жара Москву в ближайшие 10 дней так и не покинет.