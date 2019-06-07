Google совершила самую крупную за последние пять лет сделку

Компания Google договорилась о покупке компании Looker, работающей в сфере облачных решений, заявляет пресс-служба крупнейшего поисковика. Общая сумма сделки составляет $2,6 млрд и будет оплачена на сто процентов наличными средствами.

Уточняется, что, как только соглашение о покупке будет оформлено и состоится сделка Looker войдет в состав Google Cloud. Произойдет это не раньше конца текущего года. Уточняется, что покупка станет для Google крупнейшей сделкой, начиная с с 2014 года.

Напомним, пять лет назад американская корпорация приобрела Nest, который является производителем умных термостатов и прочих устройств для умного дома. Тогда цена сделки составила $3,2 млрд. Также примечательным является факт, что сделка Google Cloud стала первой под руководством Томаса Куриана.

Американская компания Looker была основана в 2012 году и занимается разработкой собственной платформы для бизнес-аналитики. По данным компании, к ее услугам прибегает около 1,7 тыс. компаний, включая Amazon, Sony, IBM и Lyft.