Глава «Нефтегаза Украины» высказался против двусторонних переговоров с «Газпромом».

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны быть заключены на основе европейской нормы и с уважением к решению международных арбитражей» - написал Коболев в своем Facebook. Коболев так же отметил, что сейчас Украина покупает газ в Европе дешевле, чем предусматривает действующий контракт с «Газпромом».