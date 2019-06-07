Глава «Нефтегаза Украины» высказался против двусторонних переговоров с «Газпромом».

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны быть заключены на основе европейской нормы и с уважением к решению международных арбитражей» - написал Коболев в своем Facebook. Коболев так же отметил, что сейчас Украина покупает газ в Европе дешевле, чем предусматривает действующий контракт с «Газпромом».
Напомним, в конце 2019 года истекает десятилетний контракт между «Газпромом» и «Нефтегазом Украины» на поставку и транспортировку в Европу природного газа. Потери Украины от возможного прекращения транзита российского газа через ее территорию оцениваются примерно в три миллиарда долларов в год.