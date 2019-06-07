«Приватбанк» оценил долг Коломойского перед госбанком в 9 млрд долларов

«Приватбанк» раскрыл активы своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это несколько десятков активов: ферросплавные и металлургические заводы, гостиницы и коммерческая недвижимость.

Заместитель председателя правления госбанка «Приватбанк» Галина Пахачук в интервью «НВ Бизнес» заявила, что компании, аффилированные с бывшими владельцами «Приватбанка», должны банку 240 млрд гривен (около 9 млрд долларов).

«212 миллиардов из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены» - сообщила Галина Пахачук.

По сообщению аналитической компания Atlantic Council 21 мая «Приватбанк» в государственный суд штата Делавэр (США) гражданский иск против своих прежних владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

«С 2006 года по декабрь 2016 года общий объем нелегальных средств, которые отмывал «Приватбанк» на Кипре, составил 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период", – говорится в иске «Приватбанка».

Поскольку иск гражданский – в Приватбанке раскрыли все материалы по делу. Но все обвинения в иске носят исключительно уголовный характер, говорят эксперты.