«Приватбанк» оценил долг Коломойского перед госбанком в 9 млрд долларов

«Приватбанк» раскрыл активы своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это несколько десятков активов: ферросплавные и металлургические заводы, гостиницы и коммерческая недвижимость.
Заместитель председателя правления госбанка «Приватбанк» Галина Пахачук в интервью «НВ Бизнес» заявила, что компании, аффилированные с бывшими владельцами «Приватбанка», должны банку 240 млрд гривен (около 9 млрд долларов).
«212 миллиардов из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены» - сообщила Галина Пахачук.
По сообщению аналитической компания Atlantic Council 21 мая «Приватбанк» в государственный суд штата Делавэр (США) гражданский иск против своих прежних владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
«С 2006 года по декабрь 2016 года общий объем нелегальных средств, которые отмывал «Приватбанк» на Кипре, составил 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период", – говорится в иске «Приватбанка».
Поскольку иск гражданский – в Приватбанке раскрыли все материалы по делу. Но все обвинения в иске носят исключительно уголовный характер, говорят эксперты.
Один из бывших основных акционеров «Приватбанка» - спонсор предвыборной кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский считает, что государство должно ему 2 млрд долларов и пытается доказать это в суде. В 2016 году «Приватбанк» кредитовал многочисленные «рога и копытам» созданные для выведения денег из банка, в результате в балансе банка образовалась «дыра» в 6 млрд долларов. Акционеры банка, в том числе и Коломойский, обратились к правительству с просьбой о национализации. Когда победа Зеленского на президентских выборах стала очевидной, Коломойскому показалось, что его обманули, и он решил в судебном порядке оспорить национализацию.
Возможный возврат «Приватбанка» Коломойскому очень беспокоит МВФ и Евросоюз, которые не хотят, чтобы финансовая помощь выделенная Украине, осела бы в карманах Коломойского. Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего визита в Брюссель, заявил, что не планирует оказывать помощь бывшим владельцам владельцев «Приватбанка».
«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», - заверил европейцев Зеленский.