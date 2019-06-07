Вход/Регистрация Подписка

«Приватбанк» оценил долг Коломойского перед госбанком в 9 млрд долларов

Москва, 07.06.2019

«Приватбанк» раскрыл активы своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это несколько десятков активов: ферросплавные и металлургические заводы, гостиницы и коммерческая недвижимость.  

Заместитель председателя правления госбанка «Приватбанк» Галина Пахачук в интервью «НВ Бизнес» заявила, что компании, аффилированные с бывшими владельцами «Приватбанка», должны банку 240 млрд гривен (около 9 млрд долларов).

«212 миллиардов из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены» - сообщила Галина Пахачук. 

По сообщению аналитической компания Atlantic Council 21 мая «Приватбанк» в государственный суд штата Делавэр (США) гражданский иск против своих прежних владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 

«С 2006 года по декабрь 2016 года общий объем нелегальных средств, которые отмывал «Приватбанк» на Кипре, составил 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период", – говорится в иске «Приватбанка».

Поскольку иск гражданский – в Приватбанке раскрыли все материалы по делу. Но все обвинения в иске носят исключительно уголовный характер, говорят эксперты.

Один из бывших основных акционеров «Приватбанка» - спонсор предвыборной кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский считает, что государство должно ему 2 млрд долларов и пытается доказать это в суде. В 2016 году «Приватбанк» кредитовал многочисленные «рога и копытам» созданные для выведения денег из банка, в результате в балансе банка образовалась «дыра» в 6 млрд долларов. Акционеры банка, в том числе и Коломойский, обратились к правительству с просьбой о национализации. Когда победа Зеленского на президентских выборах стала очевидной, Коломойскому показалось, что его обманули, и он решил в судебном порядке оспорить национализацию.  

Возможный возврат «Приватбанка» Коломойскому очень беспокоит МВФ и Евросоюз, которые не хотят, чтобы финансовая помощь выделенная Украине, осела бы в карманах Коломойского. Президент Украины Владимир Зеленскийво время своего визита в Брюссель, заявил, что не планирует оказывать помощь бывшим владельцам владельцев «Приватбанка».

«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», - заверил европейцев Зеленский.  

  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    2. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама