Курс доллара резко отреагировал на новости из США

Курс доллара резко снижается в пятницу на фоне слабой статистики по рынку труда в США. Индекс доллара к корзине шести основных валют упал на 0,53% - до 96,53 пункта. Таким образом, курс доллара завершает падением худшую неделю с начала этого года (-1,26%).

Курс рубля также в пятницу перешел к росту, прибавляя 22 копейки к 20.00 мск - 64,86 рубля, евро растет на 20 копеек - 20,53 рубля.

Министерство труда США сообщило, что в мае в экономике США было создано 75 000 рабочих мест, что намного меньше, чем ожидалось, а инфляция заработной платы снизилась.

Трейдеры агрессивно увеличили ставки на то, что ФРС будет снижать процентные ставки после того, как ряд слабых отчетов по розничным продажам, производственным заказам и покупкам жилья показал, что рост ВВП замедляется.

Ранее на этой неделе председатель глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал, что мягкая политика становитяся все более актуальной.

Вероятность снижения ставки в июне выросла до 33,3% с 20% ранее, в то время как ожидание снижения ставок в декабре составляло 98%, согласно оценкам Fed Rate Monitor от Investing.com.