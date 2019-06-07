Лукашенко призывает прекратить «ползать на коленях» перед Россией

Как заявил белорусский президент, заявил Александр Лукашенко, нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии должны прекратить «ползать на коленях» перед Россией ради решения вопроса о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива.

Как заявил он в ходе посещения НПЗ «Нафтан» в Витебской области, «не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти».

«Надо садиться и по-деловому решать», — подытожил Лукашенко. Он также заявил, что его возмущает, что Москва определила сумму ущерба для Минска, который более других пострадал от загрязненной нефти, всего в 20 миллионов долларов. В то время международные компании требуют от Москвы до 800 миллионов.

Напомним, в апреле Минск приостановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за проблем с качеством продукции. Позже стало известно, что сырье было загрязнено умышленно. Прокачка была возобновлена в мае. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки «Транснефть».