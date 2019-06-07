LUZIA™ - гастрольная постановка формата big top – едет в Россию!

Билеты появились в продаже на официальном сайте Cirque du Soleil www.cds.ru. Москва станет единственным российским городом в мировом туре шоу.

Шоу LUZIA создавалось для собственного большого купола, и последний раз постановка такого формата приезжала в Россию семь лет назад. Европейские гастроли начнутся в лондонском Royal Albert Hall и продолжатся в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Новая площадка сохраняет преимущества планировки и обзора зрительного зала, свойственные шатру, и не зависит от капризов погоды в марте, когда Cirque du Soleil начнет монтаж шоу. Для выступлений Cirque du Soleil трансформирует зал таким образом, чтобы максимально сохранить камерную атмосферу шатра с прекрасным обзором происходящего на сцене с любого места. Зрительный зал будет рассчитан на 2500 мест.

Шоу LUZIA уводит зрителей в мир мечты о Мексике, где свет (по-испански «luz») успокаивает сердце, а дождь, «lluvia», смягчает нравы. Вселенная постановки – пространство между сном и реальностью – насыщена акробатикой и завораживающими сценами. Действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана, из темного дансинга в бесплодную пустыню.

Дождь, ставший одной из сквозных тем постановки, вплетен в акробатику и мизансцены, и это происходит впервые в практике гастрольных шоу Cirque du Soleil. Так, водяной занавес дополняет несколько сцен шоу, и на нем возникают фигуры причудливых животных, вышивка отоми или цветы. Идея воздушного номера на ремнях выстроена вокруг сенота, пролетая над которым исполнитель черпает воду рукой, а его волосы касаются глади заполненной водой подземной пещеры. Выступление артисток на колесе Сира завершается в потоках дождя - чтобы ни колесо в их руках, ни поверхность сцены под ним не скользили, на поверхность колеса пришлось надеть велосипедную шину.

Режиссером и сценаристом увлекательного путешествия по стране снов стал Даниэле Финци Паска. Этот спектакль Даниэле поставил для Cirque du Soleil через десять лет после создания Corteo, пленившего сердца российских зрителей в 2010 году.

Все ключевые элементы шоу – сценография, костюмы, акробатика и музыка – результат исследования тем культурного, исторического и мифологического наследия Мексики. Это Мексика воспоминаний и видений команды авторов LUZIA, которых многое с ней связывает: сам Даниэле Финци Паска прожил в Мексике десять лет, а творческий директор Патрисия Рюэль замужем за мексиканцем.

В туре шоу LUZIA работают 115 человек из 25 стран, из них 45 артистов.

В команду создателей шоу LUZIA вошли 16 человек под творческим руководством Ги Лалиберте (Наставник) и Жана-Франсуа Бушара (Творческий наставник):

Даниэле Финци Паска – Сценарист и режиссер Патрисия Рюэль – Творческий директор Жюли Амелин Финци – Сценарист Эухенио Кабальеро – Сценограф и художник-реквизитор Джованна Буцци – Художник по костюмам Саймон Карпентьер – Композитор и музыкальный директор Эдесия Морено Барата – Хореограф по акробатике Дебра Браун – Хореограф по акробатике Сильвия Жертруди Гонсалез – Хореограф по акробатике Макс Хамфрис – Художник, создатель кукол Мартин Лабрек – Художник по свету Джонни Рейнджер – Создатель проекций Жак Буше – Художник по звуку Филипп Обертен – Создатель акробатических номеров Дэнни Зен – Создатель акробатического оборудования и оснастки Марис Госслин – Художник по гриму



*Название шоу LUZIA произносится как «ЛУСИЯ» (с ударением на первом слоге и слегка шипящей «с»)

О компании Cirque du Soleil:

Шоу LUZIA – 38-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 200 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах мира. По всему миру в 2019 году зрители смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil. С момента показа в 2009 году первого гастрольного шоу Cirque du Soleil постановки компании увидели более 2,6 млн. российских зрителей. Подробнее – на сайте www.cds.ru.