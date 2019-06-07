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LUZIA™ - гастрольная постановка формата big top – едет в Россию!

Москва, 07.06.2019
Москва, 6 июня 2019 г. – Cirque du Soleil® объявляет о новом гастрольном туре шоу LUZIA*, премьера которого состоится в Москве 19 марта 2020 г. на новой, современной и комфортной площадке – Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
#Культура
  • LUZIA™ - гастрольная постановка формата big top – едет в Россию!

из архива пресс-службы

Билеты появились в продаже на официальном сайте Cirque du Soleil www.cds.ru. Москва станет единственным российским городом в мировом туре шоу.

Шоу LUZIA создавалось для собственного большого купола, и последний раз постановка такого формата приезжала в Россию семь лет назад. Европейские гастроли начнутся в лондонском Royal Albert Hall и продолжатся в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Новая площадка сохраняет преимущества планировки и обзора зрительного зала, свойственные шатру, и не зависит от капризов погоды в марте, когда Cirque du Soleil начнет монтаж шоу. Для выступлений Cirque du Soleil трансформирует зал таким образом, чтобы максимально сохранить камерную атмосферу шатра с прекрасным обзором происходящего на сцене с любого места. Зрительный зал будет рассчитан на 2500 мест.  

Шоу LUZIA уводит зрителей в мир мечты о Мексике, где свет (по-испански «luz») успокаивает сердце, а дождь, «lluvia», смягчает нравы. Вселенная постановки – пространство между сном и реальностью – насыщена акробатикой и завораживающими сценами. Действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана, из темного дансинга в бесплодную пустыню.

Дождь, ставший одной из сквозных тем постановки, вплетен в акробатику и мизансцены, и это происходит впервые в практике гастрольных шоу Cirque du Soleil. Так, водяной занавес дополняет несколько сцен шоу, и на нем возникают фигуры причудливых животных, вышивка отоми или цветы. Идея воздушного номера на ремнях выстроена вокруг сенота, пролетая над которым исполнитель черпает воду рукой, а его волосы касаются глади заполненной водой подземной пещеры. Выступление артисток на колесе Сира завершается в потоках дождя - чтобы ни колесо в их руках, ни поверхность сцены под ним не скользили, на поверхность колеса пришлось надеть велосипедную шину.

Режиссером и сценаристом увлекательного путешествия по стране снов стал Даниэле Финци Паска. Этот спектакль Даниэле поставил для Cirque du Soleil через десять лет после создания Corteo, пленившего сердца российских зрителей в 2010 году.     

Все ключевые элементы шоу – сценография, костюмы, акробатика и музыка – результат исследования тем культурного, исторического и мифологического наследия Мексики. Это Мексика воспоминаний и видений команды авторов LUZIA, которых многое с ней связывает: сам Даниэле Финци Паска прожил в Мексике десять лет, а творческий директор Патрисия Рюэль замужем за мексиканцем.

В туре шоу LUZIA работают 115 человек из 25 стран, из них 45 артистов.

В команду создателей шоу LUZIA вошли 16 человек под творческим руководством Ги Лалиберте (Наставник) и Жана-Франсуа Бушара (Творческий наставник):

Даниэле Финци Паска

Сценарист и режиссер

Патрисия Рюэль

Творческий директор

Жюли Амелин Финци

Сценарист

Эухенио Кабальеро

Сценограф и художник-реквизитор

Джованна Буцци

Художник по костюмам

Саймон Карпентьер

Композитор и музыкальный директор

Эдесия Морено Барата

Хореограф по акробатике

Дебра Браун

Хореограф по акробатике

Сильвия Жертруди Гонсалез

Хореограф по акробатике

Макс Хамфрис

Художник, создатель кукол

Мартин Лабрек

Художник по свету

Джонни Рейнджер

Создатель проекций

Жак Буше

Художник по звуку

Филипп Обертен

Создатель акробатических номеров

Дэнни Зен

Создатель акробатического оборудования и оснастки

Марис Госслин

Художник по гриму


*Название шоу LUZIA произносится как «ЛУСИЯ» (с ударением на первом слоге и слегка шипящей «с»)

 

 

 

О компании Cirque du Soleil:

Шоу LUZIA – 38-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 200 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах мира. По всему миру в 2019 году зрители смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil. С момента показа в 2009 году первого гастрольного шоу Cirque du Soleil постановки компании увидели более 2,6 млн. российских зрителей. Подробнее – на сайте www.cds.ru.

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