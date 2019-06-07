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Массовая слежка придет с неба

Москва, 07.06.2019
Американская компания World View хочет конкурировать с Google, предлагая собственные аэростаты для глобального наблюдения и разведки.
#Видеонаблюдение
#Инновации
#Технологии
  • Массовая слежка придет с неба

Эти прозрачные шары способны сделать прозрачнее всю нашу жизнь

World View

У проекта раздачи интернета с воздушных шаров Project Loon от Google появился конкурент. Компании World View Enterprises из Аризоны удалось продержать в воздухе свои массивные воздушные шары рекордные шестнадцать дней. Полет проходил над четырьмя западными штатами США. Ранее же World View удавалось удерживать шар в воздухе только пять дней. Финальная цель — провести 60-дневный полет.

Сама система аризонских энтузиастов получила название Stratollites -- ее цель обеспечить доступные по цене услуги мониторинга земной поверхности с больших высот без дорогостоящих ракетных запусков. Иными словами, вместо спутников использовать аэростаты. Важная часть тестов — попытки сохранить шар в воздухе над одним и тем же участком земли в течение длительного времени. Шары могут «плавать» по воздушным течениям, используя естественные восходящие и нисходящие потоки. Если такой поток смещает воздушный шар слишком далеко от заданной точки, то он меняет высоту, чтобы попасть в другое течение и тем самым остаться в относительно стабильном положении.

По данным компании, аппараты могут работать с полезной нагрузкой до 50 кг на высоте от 15 км до 22 км — управление ими осуществляется дистанционно.

Это позволяет проводить наблюдение за поверхностью земли так же эффективно, как со стационарных спутников. Аэростаты Stratollites будут в пять раз ближе к Земле, чем ближайший спутник, при этом представители компании обещают, что качество изображений будет гораздо выше. Впрочем, потребность в подобных услугах пока не вполне ясна. Гендиректор World View Райан Хартман утверждает, что очевидным рынком станут услуги целевого наблюдения и разведки в глобальном масштабе. «Эти шары можно использовать где угодно и как угодно — стоит только включить воображение» -- говорит Хартман.

Но на самом деле компания намерена прежде всего продавать услуги связи, фотографировать и наблюдать за промышленными объектами, карьерами, трубопроводами и любой стратегической инфраструктурой. Технически возможно использовать новую систему аэростатов и для слежения за любым частным двором или, например, за участками границы с Мексикой.

Это заставило экспертов в США заговорить о появлении нового инструмента для массовой слежки. Впрочем, в World View заверяют, что возможности шаров полностью соответствуют тому, как правоохранительный органы используют вертолеты и самолеты уже сейчас. Все будет зависеть от разрешающей способности оборудования и скорости связи на шарах — если они превзойдут аналоги, то себестоимость наблюдения снизится и вполне реально будет построить систему массового наблюдения за происходящим в крупных городах: шары будут висеть над городами, предоставлять связь и видеть каждый шаг жителей. И риск здесь видится не столько в возможном злоупотреблениях, сколько в потенциальной монетизации операторами и владельцами данных с этих шаров — путем передачи информации третьим лицам, как это происходит с социальными сетями.

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