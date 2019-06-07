Мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена в Москве

Бельгийца Йеруна Вербрюггена называют Тимом Бертоном в балете. Пять лет назад он взорвал мировое сообщество авторской версией «Щелкунчика», в котором камня на камне не оставил от традиционной рождественской сказки. Оценив авангардный характер танца, костюмы и яркие декорации, критики заговорили о восходящей новой звезде. И были правы.

Йерун бесстрашно миксует музыку разных стилей и эпох — от Франсуа Куперена и Мориса Равеля до Bjork и Aphex Twin, одевает мужчин-танцоров в стилизованные балетные пачки, включает в танец мягкие игрушки, воздушные шары и акробатические трюки. Его новая постановка «Танцпол» создается специально к 30-летию театра «Балет Москва» и также обещает быть полной сюрпризов!

«Это будет классный спектакль: сложный для артистов, интересный для публики»

Елена Тупысева

Идея спектакля принадлежит Вербрюггену, его «Танцпол» отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Участники этих соревнований стремились победить и заработать на кусок хлеба, но часто погибали от истощения прямо на танцполе. В балете затрагивается тема о возможностях человеческого тела и особенностях характеров.

Танцпол здесь, с одной стороны, пространство для развлечения и удовольствия, а с другой — место преступления. Сам балетмейстер признается, что как танцовщик знает, каково это — использовать свое тело по максимуму.

«Танец — это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты не остановишься. Он может быть чем-то прекрасным и чем-то мрачным одновременно. Я исследую эту тему по-своему, но поэтично».

Йерун Вербрюгген

В постановке задействованы обе труппы «Балета Москва» — и классическая, и современная, ведь участники жестоких марафонов тоже были разной подготовки. В спектакле занят 21 артист из штата театра.

Над оформлением сцены и костюмами работает художник-постановщик Дмитрий Разумов. Московскому зрителю он знаком по спектаклям «Все оттенки голубого» (Сатирикон), «Живые картины» (Театр Наций), «Горе от ума» (Школа-студия МХАТ), «Вилы» (Театр. DOC), «В режиме ожидания Годо» и многим другим. Также Дмитрий работал в театрах городов России, Германии, Венгрии, Польши, Эстонии.

Музыкальное сопровождение создает шведский композитор Стефан Левин, с которым Йерун уже однажды работал. Его стиль — фирменная смесь акустических инструментов с электроникой — часто называют «нордическим нуаром». Его музыку использовали Королевский балет Швеции, Балет Монте-Карло, в Гётеборгская опера и Страсбургский оперный театр. Как отмечает балетмейстер, музыка к балету будет напоминать саундтрек к фильму, который лишь подчеркивает силу действия на сцене.

«Я часто слышу желание критиков как-то классифицировать то, что они видят: новая ли это классика, современный танец или театральная постановка? Для меня жанры не так важны. Это просто танец в современном театре, — поясняет Йерун Вербрюгген. — Для меня одинаково важны тема, музыка, история, декорации и костюмы. Я верю, что «Танцпол» станет кусочком энергии с участием невероятно талантливых артистов.

Приходите и любуйтесь!»

«Мы продолжаем знакомить российского зрителя с тенденциями в европейской современной хореографии и представлять топовые имена нового поколения, — говорит директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева. — Я считаю, что Вербрюгген — один из интереснейших в настоящий момент. Его спектакли очень театральны, танцевальны и рискованны».

Театр «Балет Москва»

Хотя «Балет Москва», которым руководит Елена Тупысева, готовится отмечать солидный 30-летний юбилей, театр прославился именно своим молодежным, новаторским репертуаром и неутомимым поиском «свежих подходов». В его составе две труппы — классического и современного танца, а в программе – уникальные авторские работы российских и зарубежных хореографов, созданные специально для артистов «Балет Москва».

Не раз эти работы были отмечены премиями, например, спектакли «Кафе Идиот» (2014/15) и «Все пути ведут на север» (2017/18) стали лауреатами Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца».

Театр «Балет Москва» работает в свободном пространстве — у него нет своей сцены. Это позволяет экспериментировать с локациями, использовать потенциал и своеобразие различных городских пространств.

http://baletmoskva.ru