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Недействительные дипломы обнаружены у десятков российских пилотов

Москва, 07.06.2019
  • Недействительные дипломы обнаружены у десятков российских пилотов

Егор Алеев/ТАСС

Генеральный прокурор Юрий Чайка, сообщил, что после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в феврале 2018 года, десятки пилотов остались без работы.

В ходе проверок после катастрофы вскрылось, что летчики окончили Южно-Уральский государственный университет. Данный вуз не имел сертификата авиационного учебного центра, а также не имел программы обучения, которую бы утвердила Росавиация, пишет «Коммерсантъ».

После вскрывшихся обстоятельств пилоты были уволены, а их свидетельства аннулированы. Суд отклонил иски, которые подали летчики в ответ на действия проверяющих органов.

Издание сообщает, что второй пилот лайнера, который потерпел крушение в Подмосковье, не имел высшего профильного образования. Сообщается, что он окончил 10-месячные курсы переподготовки.

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. Лайнер следовал по маршруту Москва — Орск, все находившиеся на борту самолета 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

Официальной версией крушения после проверки межгосударственного авиационного комитета стала ложная информация, которую получали пилоты полета из-за обледенения приемников полного давления.

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