«Нафтогаз предупреждает»: Украина рискует остаться без газа зимой

«Нафтогаз Украины» не сможет запастись газом на зиму, если он выплатит все дивиденды в госбюджет, заявил глава НАК Андрей Коболев в своем Facebook. Он назвал требование правительства выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня чрезвычайным вызовом.

«Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов», - написал в соцсети Коболев. Он предложил правительству выбирать между «дивиденды сейчас или защита от кризиса».

Руководитель также напомнил в своем посте, что части компаний правительство разрешило платить только 30% прибыли. Коболев заявляет, что без рассрочки «Нафтогаз» начнет продавать газ.

При этом он обвинил в финансовых проблемах НАК компании по распределению и поставкам голубого топлива, так называемые газсбыты, которые задолжали «Нафтогазу» огромную сумму, - почти $2,3 млрд.

По состоянию на 1 июня в подземных хранилищах Украины накоплено 11,5 млрд куб. м газа, уточнил Коболев. Объемы, по его словам, превышают на 20% запасы на аналогичную дату годом ранее.