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Песков рассказал, собирается ли Путин встречаться с Зеленским

Москва, 07.06.2019

В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос одного из журналистов, собирается ли президент РФ Владимир Путин в ближайшее время встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отметил представитель Кремля, у главы нашей страны пока таких планов нет, передаёт РИА Новости.

При этом Песков заявил, что из столицы Украины регулярно приходят разные, порой взаимоисключающие заявления, из которых сложно понять позицию Киева.

«Сейчас просто время такое, время лёгких способов распространения разных заявлений, – пояснил руководитель президентской пресс-службы. – Однако по этим заявления делать выводы нельзя. Судить надо не по словам, а по делам.

Песков также добавил, что после того, как российские власти всё-таки смогут сформировать своё понимание того, что на самом деле собирается делать Киев в плане выполнения Минских соглашений, в плане нормализации российско-украинских отношений, тогда можно будет что-то конкретное сказать.

«Пока же никакой конкретики нет, поэтому и встречи между Путиным и Зеленским тоже пока не будет», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

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