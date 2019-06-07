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Победу над нацизмом признали всемирным наследием

Москва, 07.06.2019

Инициатива России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества поддержал генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает на своей странице в Facebook председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что поддержка со стороны Гутерреша была решительной.

«Господин Гутерреш решительно поддержал признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества», — написал Косачев.

Он особо подчеркнул, что это была российская инициатива. Помимо этого, ОНН поддержала такие инициативы Москвы, как объявление 30 июня Международным днем парламентаризма. Также одобрено проведение в России 21 мая 2022 года Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Напомним, президент России Владимир Путин, обращаясь к мировому сообществу, призвал не давать переписывать события Второй мировой войны и беречь правду о событиях и жертвах той трагедии.

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