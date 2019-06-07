Поколение Zавтрашнего дня

Миллениалы и представители поколения Z все больше разочаровываются в традиционных государственных и общественных институтах. Таков, пожалуй, главный вывод очередного масштабного исследования, осуществленного консалтинговой компании Deloitte за 2019 год, – уже восьмого по счёту. Несмотря на глобальный экономический рост, молодежь все больше чувствует свою неустроенность и нарастающую тревожность. И такой рост пессимистических настроений – болезненная реакция на внутренние трансформации современности, как технологического, так и социо-экономического порядка. Итоги опубликованного доклада основаны на опросе 13 416 миллениалов из 42 стран (включая и Россию), а также 3009 представителей поколения Z из десяти стран мира. К миллениалам эксперты отнесли людей, родившихся после января 1983 года и до декабря 1994-го, а к поколению Z – родивших уже после января 1995-го и до декабря 2002 года.

Можно констатировать, что российское молодое поколение, согласно исследованию Deloitte, не сильно отличается от западного. «Точки расхождения» между ними главным образом детерминированы спецификой исторического прошлого и современной российской социо-политической повесткой, которые, тем не менее, оставляют не столь существенный отпечаток. Наверное, это последствия глобализации информационной среды: интернет, кино-блокбастеры, мобильные приложения и т.д. не сильно отличаются от страны к стране. Это сильно выделяет молодёжь по сравнению со старшим поколением, которое выросло в совершенно разных цивилизациях. Политические лидеры России и других стран тщетно пытаются понять новое поколение и склонить их на свою сторону. Но чаянья и тревоги молодежи совсем другие.

Тревоги и радости

Так, основные тревоги миллениалов и представителей поколения Z в России связаны с коррупцией (38%), экономическим неравенством в обществе (36%), политической нестабильностью и войной (30%), проблемами здравоохранения (26%) и терроризмом (25%), в то время как общемировые тренды несколько иные. С глобальной перспективы молодежь больше всего тревожат проблемы, связанные с изменением климата (29%), а уже затем экономическое неравенство (22%), безработица (21%), преступность и личная безопасность (20%) и в самую последнюю очередь коррупция (20%) и терроризм (19%). Ясно, что эти различия продиктованы разницей в текущей экономической реальности: в России вопрос достойного дохода, и прямо вытекающие из него проблемы социального неравенства и коррупции, до сих пор остается острыми, тогда как в экономически более благополучных обществах на первый план выступают уже проблемы климатического порядка. Российская молодёжь больше нацелена на решение личных проблем и индивидуальных потребностей, что сильно контрастирует с коллективистским прошлым их родителей и общемировыми тенденциями.

В этом смысле закономерно и сильное различие в степени удовлетворенностью жизнью: если в России только 18% молодых людей довольны своим повседневным бытом, оценивая его в 8, 9 и 10 баллов из 10, то в мире столь же комфортно себя чувствует уже 29% опрошенных. Также, если привлекать данные из предыдущего опроса Deloitte, то уверенность российской молодежи в том, что экономическая и социальная ситуация в стране может измениться в ближайшее время в лучшую сторону, за два года снизилась почти в два раза. Мировой же показатель хоть и демонстрирует то же падение (на 45% меньше, чем годом ранее – это самый низкий порог за все годы исследований), однако все же не столь критичен. Не столь высоко и доверие российских миллениалов к правительству. Согласно исследованию, 27% опрошенных в России считают, что главные мировые проблемы могут решить исследовательские институты, в то время как только 22% заявили, что справиться с ними может и государство. В мире последний показатель выше – 29%.

Если же говорить о «точках совпадения» между молодым российским поколением и мировым, то они связаны с высокой мобильностью, карьерными целями и амбициями, отношением к бизнесу и общим недоверием к традиционным социальным и государственным инсинуациям. Так, две трети опрошенных миллениалов по всему миру считают, что проблемы экономического неравенства и безработицы связаны с тем, что значительная часть людей не получают достаточных возможностей для успешной самореализации. При этом проблемы социальной мобильности должны решать правительства, однако, по мнению респондентов (63%), для последних приоритетнее сохранение и усиление своей власти.

С огромным скепсисом миллениалы относятся к политическим и религиозным лидерам. 73% опрошенных отметили, что на сегодняшний день политики неспособны реализовывать благотворные и положительные проекты в мире; две трети молодых людей в том же ключе оценили и деятельность официальных представителей религиозных конфессий. Под ударом оказалось и доверие к традиционным средствам массовой информации: 43% миллениалов считают, что традиционные СМИ оказывают негативное влияние на мировую обстановку, а 27% вообще не доверяют официальным источникам информации. Активный поиск нетрадиционных информационных источников, очевидно, повысил влияние социальных сетей как альтернативного новостного поставщика. В итоге 71% опрошенных положительно оценивают, как активное использование смартфона, так и социальные сети, однако более половины миллениалов полагают, что физически будут чувствовать себя лучше, если сократят количество времени, проведенное в телефоне.

Цели и амбиции

Главная жизненная цель, которая объединяет миллениалов по всему миру – это путешествия (57% по миру и 70% в России). На втором месте стоит мечта приобрести дом (49%). Потребность же в создании семьи оттеснена желанием сделать что-то полезное для общества – 46% против 39%. Кроме того, заметно, что молодое поколение выбирает более активную карьерную стратегию: о потребности в частой смене работы заявило 61% опрошенных (в России этот показатель чуть ниже – 57%).

Продолжает снижаться уровень одобрения бизнес-организаций с точки зрения их положительного влияния на общество и экологию – этот показатель опустился с 61% (прошлый год) до 55%. Более того, 42% миллениалов заметили, что устанавливают хорошие деловые связи только с той компанией, которая благотворно влияет на социальное благополучие и состояние окружающей среды; в России этот показатель пока остается низким – только 22% опрошенных готовы отказаться от предложения работодателя, который не особенно заботится об экологических последствиях своей деятельности. Важным фактором при выборе места работы становится и внимание компании к гендерному и этническому равенству (54% среди опрошенных по миру и 45% по России).

Наконец, репрезентативны данные опросов, касающиеся личных амбиций миллениалов и представителей поколения Z. В большинстве своем эти люди хотят получать высокие зарплаты и быть богатыми, однако многие из опрошенных испытывают тревогу перед стремительными изменениями, которые постоянно приносит четвертая промышленная революция. В частности, 49% миллениалов считают, что постоянных рост технологий увеличивает и объем их должностных обязанностей. 46% респондентов полагают, что технологические изменения современности усложнят процесс трудоустройства, а 70% признались, что не обладают всеми необходимыми навыками для успешного карьерного роста.

В целом, можно сказать, что у миллениалов и поколения Z сложились свои специфические ценностные представления, во многом отличающиеся от тех, которые присущи поколению более старшему. И этот, в целом довольно понятный разрыв кажется по-своему существенным по нескольким причинам. В первую очередь, заметно, что, несмотря на региональную и культурную специфику, недовольство молодых людей по всему миру находится примерно на одном и том же уровне. Западная молодежь относится к правительствам своих стран с не меньшим скепсисом, чем в России. Более того, хоть опрос и показал, что угроза потенциально экологической катастрофы пока еще не особенно волнует российских миллениалов, однако они уже вполне разделяют ценности солидарности, социальной ответственности, также высоко оценивают карьерную мобильность и с таким же подозрениям относятся к традиционным СМИ.

Очевидно: глобальные тренды все больше унифицируют локальную социальную пестроту. И этот тезис кажется особенно важным для России, которая приближается к важному транзитному циклу – к выборам 2021, 2024 и 2030 годов, на которых именно этим двум поколениям предстоит решить судьбу политической системы. Необходимость серьезной трансформации своего «послания» – риторики, способов коммуникации и методики целеполагания – стоит перед современными российскими политическими лидерами с предельной остротой. Тот «портрет» молодого поколения, который вырисовывается из данных доклада Deloitte, пока что совершенно не вписывается в современный политический ландшафт России, и без значительной его перестройки пессимизм этого поколения в какой-то момент может обернуться яростью или полной индифферентностью.