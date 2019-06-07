Порошенко объяснил, почему обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Экс-президент Украины Петр Порошенко настаивает, что речь, с которой новый украинский лидер выступил в Брюсселе , «родилась» в его офисе.

«Я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе», — настаивает Порошенко. При этом он не умаляет заслуг нового президента, положительно оценив его поезду в Брюссель, а также его стремление сохранить курс Украины на вступление в НАТО и ЕС.

«Я очень ценю, что Украина говорит на одном языке относительно интеграции в НАТО и в ЕС», —подчеркнул он в эфире телеканала NewsOne.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь бывшего украинского лидера Святослав Цеголко, обвинил Зеленского в плагиате абзаца из речи Порошенко.