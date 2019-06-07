«Хороший актер»: Путин оценил Зеленского

Глава российского государства Владимир Путин признался, что надеется познакомиться с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, нынешний президент «самостийной» очень хороший актёр, передаёт «Газета.Ru».

При этом Путин пояснил, что одно дело отлично играть на сцене и в кино, и совсем другое дело быть кем-то, например, политиком.

«В настоящее время Зеленский как политик себя пока никак не проявил, но зато он отличается противоречивыми, взаимоисключающими высказываниями», - сказал президент.

«Во время предвыборной кампании он делал одни заявления, сейчас, став президентом - совсем другие. Так что, поживем – увидим, посмотрим», – резюмировал Путин, добавив, что Зеленский пока своими высказываниями ещё не успел всё испортить.

Ранее Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – заявил, что сейчас в планах Путина нет встречи со своим украинским коллегой Зеленским.