Путин объяснил, почему Россия и Белоруссия не смогут создать единое государство

Глава РФ Владимир Путин объяснил, почему РФ и Белоруссия не смогут объединиться для создания единого государства. Как пояснил президент, несмотря на то, что русские, белорусы и украинцы – единый народ, в настоящее время речи об единении быть не может, передаёт РИА Новости.

«Мы, повторяю, один народ, – подчеркнул Путин. – Но так сложилось, что мы живём в разных странах, образовались разные государства со своими законами, границами. Я уже неоднократно на этот счёт высказывался. Скажу ещё раз: сегодня вообще нет никаких оснований для государственного объединения. По крайней мере у нас в России таких планов и целей точно нет».

Ранее сообщалось, что во время выступления на Петербургском экономическом форуме-2019 (ПМЭФ-2019), глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия не собираются создавать единое государство. Таким образом, он опроверг циркулирующие в СМИ предположения, что такое государство может появиться к дате истечения президентских полномочий Путина.