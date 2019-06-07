Ралли в акциях «Россетей» продолжается

На торгах в пятницу 7 июня капитализация компании «Россети» достигла 264 млрд рублей. Это самый высокий показатель с декабря 2016 года, когда был достигнут уровень 1,33 рубля за акцию.

Акции компании раллируют в последние недели на фоне сильных данных отчетности за первый квартал и ожидания выплаты высоких дивидендов. Так, по итогам прошлого года «Россети» заработали рекордные 124,7 млрд рублей по МСФО, а в первом квартале этого года в копилку финансовых результатов добавилась чистая прибыль по МСФО в размере 28,16 млрд рублей, это на 25,4% больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 2,02% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Более того, «Россети» анонсировали выплату рекордных дивидендов. По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 27 мая, на выплату дивидендов за первый квартал 2019 года будет направлено более 5 млрд рублей, это беспрецедентная сумма в истории «Россетей», в два раза превышающая объем дивидендов за аналогичный период прошлого года и сопоставимая с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования компании.