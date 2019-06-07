Рогозин сделал важное заявление о создании спутниковой системы для Интернета вещей

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Дмитрий Рогозин – глава «Роскосмоса» – сделал важное заявление о создании в ближайшей перспективе новой спутниковой системы для предоставления услуг интернета вещей. По его словам, в настоящее время разворачивается новая группировка «Гонец-2», передаёт РИА Новости.

При этом он пояснили, спутники «Гонец», которые ранее работали как спутники пейджинга в зоне отсутствия нормальной связи, сейчас будут переквалифицированы в совсем новые спутники.

«Это будет «Гонец-2» – спутниковая система Интернета вещей, – отметил Рагозин. – Эта уникальная система сможет оперативно передавать информацию, которая будет поступать с наземных сенсоров».

Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал журналистам, что сенсоры новой системы смогут отслеживать повышение воды на плотинах, состояние атомных станций, любые, даже самые малейшие отклонения в железнодорожном полотне и состоянии других важнейших объектов.

«В случае обнаружения малейших отклонений будет включаться уже совсем другая система – «Государево око». Эта система дистанционного зондирования Земли для съёмки земных объектов из Космоса», – резюмировал Рогозин.

Ранее Рогозин рассказал, что Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы «Государево око». Соответствующее соглашение уже подписано с главой региона области Игорем Руденей.