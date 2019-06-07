Российские СПГ-поставки ударили по позициям США в Прибалтике

Российская компания «Новатэк» начала регулярные поставки газа в Литву, сообщает портал lv.sputniknews. По мнению информационного ресурса, таким образом, можно констатировать, что США потерпели в Литве окончательный СПГ-провал.

Ранее союзники США в Прибалтике сделали ставку на американский СПГ взамен российского газа. При этом работа, которую проделали в этом направлении прибалты, стала выгодна именно для российского бизнеса.

Первым начал закупку российского СПГ крупнейший прибалтийский производитель удобрений Achema. Уточняется, что предприятие в том числе обеспечивает работу СПГ-терминала в Клайпеде. Поставки осуществляются из российского порта Высоцк.

Ранее компания решила арендовать норвежское регазификационное судно Independence, объясняя это необходимостью отказа от российских поставок и замещения их относительно дорогим американским СПГ.

Проект сорвался из-за высокой цены. Компания Achema отказалась от аренды норвежского судна из-за дороговизны что, в конечном счете, и стало причиной того, что порт Высоцка ударил по позициям США в Прибалтике, поставки российского СПГ в Прибалтику.